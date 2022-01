https://it.sputniknews.com/20220124/prezzi-alla-pompa-sempre-piu-cari-benzina-e-gasolio-ai-massimi-storici-14738307.html

Prezzi alla pompa sempre più cari: benzina e gasolio ai massimi storici

Rincari e ancora rincari presso le stazioni di rifornimento. Il petrolio sale e i prezzi alla pompa rispondono quasi immediatamente. 24.01.2022, Sputnik Italia

Il prezzo del petrolio (Brent) vale al momento 88,52 dollari ed è il prezzo più alto da oltre 5 anni.Questa condizione spinge il prezzo della benzina e del gasolio sempre più su anche in Italia, costringendo gli automobilisti e le automobiliste a fare i conti con rincari che diventano ogni giorno economicamente meno sostenibili.In media la benzina al fai da te costa 1,779 euro al litro con un aumento medio di 8 millesimi, un picco a 1,79 euro presso le stazioni di servizio a marchio e un minimo di 1,755 euro presso le pompe bianche.La benzina servita costa 1,905 euro al litro di media, con un aumento di 9 millesimi: un massimo a 1,955 euro presso le stazioni delle compagnie e un minimo di 1,808 euro presso le pompe bianche.Il gasolio servito costa 1,784 euro al litro di media, con un prezzo massimo di 1,834 euro e un minimo di 1,690 euro per litro.Il gpl servito costa mediamente 0,819 euro al litro, con punte che toccano gli 0,826 euro al litro e un minimo a 0,812 euro al litro.Nota molto dolente per chi possiede un’auto ibrida benzina/metano, con costi del metano servito a 1,789 euro al chilogrammo, un picco a 1,853 euro e un minimo a 1,74 euro. In questo caso i prezzi sono in diminuzione di alcuni millesimi.Ed infine il prezzo del Gnl, balzato a 2,584 euro al chilogrammo, con un massimo a 2,627 euro e un minimo a 2,552 euro al chilogrammo.Questi i prezzi urbani forniti da Staffetta Quotidiana e riportati da Adnkronos, ma i prezzi praticati in autostrada salgono ulteriormente, con un servito che supera anche i 2 euro al litro per quanto riguarda la benzina.

