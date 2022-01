https://it.sputniknews.com/20220124/perche-la-pandemia-non-finira-nel-2022-spiega-il-responsabile-oms-in-europa-14749580.html

Perché la pandemia non finirà nel 2022? Spiega il responsabile Oms in Europa

Hans Kluge ha spiegato le ragioni per cui la pandemia di Covid-19 non finirà quest'anno. 24.01.2022, Sputnik Italia

In un'intervista col portale di notizie Fanpage.it, il responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lasciato intendere di essere molto scettico sulla possibilità che la pandemia di Covid-19 finisca nel mondo nel corso di quest'anno, tuttavia la variante Omicron potrebbe "stabilizzare" la situazione sanitaria nel mondo.Kluge ha sottolineato che la vaccinazione al momento è uno strumento che abbatte il rischio di malattia grave e decesso, tuttavia non è il momento per liberarsi delle misure anti-contagio, in quanto i virus si evolvono e mutano, pertanto in futuro potrebbero apparire nuove varianti.Proprio l'incertezza sull'evoluzione del virus, accompagnata da un tasso di vaccinazione disomogeneo, per Kluge concorrono nel sostenere che la fine della pandemia nel breve è ancora lontana."Siamo ancora nel mezzo di questa pandemia, soprattutto con gli enormi livelli di iniquità del vaccino che vediamo ancora in tutto il mondo, quindi sfortunatamente questa pandemia non finirà nel 2022. Ma, mentre entriamo nel terzo anno, spero che potrà almeno terminare la fase acuta. È troppo presto per definire il Covid-19 una malattia endemica. È ancora lontano. L'endemicità presuppone una circolazione stabile del virus a livelli prevedibili di trasmissione. Abbiamo ancora un'enorme quantità di incertezza".

