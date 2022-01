https://it.sputniknews.com/20220124/per-direttore-oms-pandemia-di-coronavirus-puo-finire-questanno-se-adottate-misure-globali-14748427.html

Per direttore Oms pandemia di coronavirus può finire quest'anno se adottate "misure globali"

La pandemia di COVID-19 potrebbe finire nel 2022 se verranno adottate misure globali, ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della... 24.01.2022, Sputnik Italia

Per porre fine al Covid-19 come pandemia, il 70% della popolazione di ogni Paese deve essere vaccinato, con particolare attenzione alle categorie più a rischio, ha affermato. Inoltre occorre ridurre i decessi introducendo un trattamento clinico efficace, compreso l'accesso paritario alla diagnostica, all'ossigeno e agli antivirali nelle strutture sanitarie. È importante seguire da vicino il virus per monitorare e valutare l'emergere di nuove varianti e calibrare l'uso delle misure sanitarie e sociali, ha aggiunto. Il numero uno dell'Oms ha sottolineato che è necessario proprio ora imparare le lezioni dalla pandemia e sviluppare nuove soluzioni per prevenire tali emergenze e "non aspettare che la pandemia sia finita".

