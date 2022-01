https://it.sputniknews.com/20220124/pentagono-nessuna-decisione-definitiva-su-truppe-in-ucraina-ma-8500-soldati-in-stato-dallerta-14758023.html

Pentagono: nessuna decisione definitiva su truppe in Ucraina, ma 8.500 soldati in stato d'allerta

Secondo il portavoce del Pentagono John Kirby, gli Stati Uniti hanno aumentato il numero di soldati con una "preparazione accresciuta per schierarsi" in... 24.01.2022, Sputnik Italia

Secondo il Pentagono, 8.500 soldati in tutto il mondo sono in stato di massima allerta e si stanno preparando nel caso in cui si presenti la necessità di un dispiegamento in Ucraina. Le tempistiche esatte per il loro dispiegamento, nel caso si concretizzasse questa necessità, non sono state rivelate. Militari statunitensi sono già di stanza in Europa e possono essere preparati per il dispiegamento presso altri Paesi alleati della Nato nell'Europa orientale e negli Stati baltici.Kirby ha aggiunto: "Il grosso riguarda le forze di terra... senza escludere altri movimenti.Ci sono state discussioni con gli alleati della Nato sulla necessità per gli Stati Uniti di schierare più degli 8.500 soldati che si stanno preparando. Tuttavia, non sono stati forniti numeri. Kirby ha detto che "sarebbe una cosa irresponsabile" se gli Stati Uniti non avessero truppe pronte. Kirby ha spiegato cosa spingerebbe gli Stati Uniti a schierare truppe. Ha anche aggiunto: "ciò che genererebbe un ordine di dispiegamento sarebbe la decisione della Nato di attivare la NRF [forza di risposta della Nato]", chiarendo che si tratta di "una decisione della Nato".Gli Stati Uniti devono ancora prendere una decisione sul ritiro degli addestratori militari statunitensi di stanza in Ucraina.Il Dipartimento di Stato americano ha rilasciato una dichiarazione simultanea in cui afferma di essere disponibile ad ulteriori incontri di persona con i rappresentanti russi qualora fossero utili.Ieri il Dipartimento di Stato aveva ordinato il ritiro di tutti i membri della famiglia del personale impiegato presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev, in Ucraina. Le accresciute tensioni tra Stati Uniti e Russia derivano dal fatto che gli Stati Uniti ed i loro alleati della Nato credono che l'invasione russa dell'Ucraina sia uno scenario con probabilità crescenti. Gli Stati Uniti affermano che la Russia ha di stanza oltre 100mila soldati lungo il confine tra Russia e Ucraina. Il Cremlino ha respinto le accuse, ribattendo che è diritto di uno Stato sovrano dislocare all'interno del proprio territorio le sue truppe.

