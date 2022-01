https://it.sputniknews.com/20220124/nuovo-studio-il-nostro-cervello-e-alla-costante-ricerca-di-un-pericolo-quando-dormiamo-14754376.html

Nuovo studio: il nostro cervello è alla costante ricerca di un pericolo quando dormiamo

Nuovo studio: il nostro cervello è alla costante ricerca di un pericolo quando dormiamo

E’ ben noto che quando dormiamo il nostro cervello rimane tutt’altro che inattivo dal momento che fra i suoi compiti deve mantenere in funzione i nostri organi... 24.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-24T22:02+0100

2022-01-24T22:02+0100

2022-01-24T22:02+0100

medicina

sonno

cervello

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/675/50/6755043_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_2449d937d6d6b8d750089dc708fedf9c.jpg

Se una voce sconosciuta ci parla durante il sonno questa può "far scattare un allarme", poiché il nostro cervello rimane attento a qualsiasi possibile minaccia proveniente da una sorgente a lui sconosciuta, è questo quanto emerge da una recente ricerca.Per studiare come il nostro cervello controlli l'ambiente circostante il dottor Manuel Schabus e i suoi colleghi dell'Università di Salisburgo in Austria hanno monitorato all’interno di un laboratorio il sonno di diciassette persone per due notti.Mentre durante la prima notte i partecipanti all’esperimento si sono abituati all'ambiente circostante del laboratorio del sonno, la seconda notte il team scientifico ha riprodotto in loop una registrazione audio del linguaggio umano. Queste voci erano in parte familiari ai partecipanti ed in parte sconosciute.Le voci registrate pronunciavano tre nomi, i primi due comuni ma sconosciuti e il terzo appartenente ad un dormiente.Quando i dormienti hanno ascoltato voci sconosciute gli scienziati hanno registrato un aumento dei complessi K, un tipo particolare di onda cerebrale lenta e isolata. I complessi K, secondo Schabus, mostrano "una risposta immediata ad un disturbo".Secondo Schabus, dal punto di vista evolutivo, ha senso che voci sconosciute attivino un'attività cerebrale più forte di quelle conosciute. Tuttavia gli scienziati hanno scoperto che nella seconda metà della notte il numero di complessi K provocati da suoni sconosciuti sia diminuito.I risultati tuttavia, avverte Schabus, non indicano che sia positivo per noi cercare di imparare nuove parole mentre dormiamo, riferendosi alla pratica comune di apprendere nuove lingue durante il sonno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, sonno, cervello