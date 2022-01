https://it.sputniknews.com/20220124/nuovo-drone-russo-okhotnik-volera-per-la-prima-volta-in-estate-14756801.html

Nuovo drone russo Okhotnik volerà per la prima volta in estate

I test di volo del secondo prototipo del drone Okhotnik dovrebbero iniziare a luglio, ha affermato una fonte. 24.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-24T20:54+0100

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/31/7983137_0:54:1506:901_1920x0_80_0_0_e1454caabfb35bed177b3a190b9dc9b8.jpg

I test del secondo prototipo del drone da attacco pesante Okhotnik dotato di un ugello di scarico piatto dovrebbero iniziare il prossimo luglio, ha dichiarato a Sputnik una fonte dell'industria aeronautica. Il drone è uscito dall'impianto aeronautico di Novosibirsk il 14 dicembre dello scorso anno. A differenza del primo prototipo sperimentale, il nuovo dispositivo ha ricevuto un ugello piatto, che ne ridurrà ulteriormente la visibilità nello spettro degli infrarossi e nelle frequenze radar.Come affermato in precedenza da fonti a Sputnik, per questo il nuovo drone è dotato del motore AL-41F con la camera di combustione rimossa, cosa che lo rende molto più corto e gli consente di adattarsi ai contorni della fusoliera. Nel primo prototipo di Okhotnik c'è lo stesso motore, ma con una camera di combustione, la sua lunghezza non consente l'installazione di un ugello piatto: il propulsore sporge significativamente oltre lo scafo. L'S-70 è stato sviluppato presso l'ufficio di progettazione Sukhoi. Il drone è realizzato secondo il design aerodinamico "ala volante". Secondo fonti aperte, la sua lunghezza è di 14 metri, ha un'apertura alare di 19 metri e al decollo pesa 20 tonnellate. Il primo volo è avvenuto il 3 agosto 2019.

russia

drone, russia, aviazione, tecnologia militare