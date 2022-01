https://it.sputniknews.com/20220124/norvegia-polemiche-per-la-visita-extra-lux-della-delegazione-talebana-a-oslo-14735924.html

Norvegia, polemiche per la visita “extra lux” della delegazione talebana a Oslo

La leader del Partito del progresso Sylvi Listhaug ha affermato che non aveva senso che il governo norvegese spendesse i soldi dei contribuenti per la visita dei talebani* nel paese.“È un uso senza senso del denaro dei contribuenti, invitare l'organizzazione terroristica estremista talebana a fare un viaggio di lusso in Norvegia. È un esempio lampante di come il governo sprechi i nostri soldi delle tasse", ha osservato la Listhaug in un commento scritto, chiedendo una risposta dal governo su quanto sarebbe costata la visita allo Stato.Poche ore dopo, il ministero degli Esteri ha risposto che la visita, compreso il noleggio di un jet privato, è stimata in 7 milioni di corone norvegesi, cioè quasi 700mila euro."Anche se non sono molti soldi per il ministero degli Esteri, che gestisce un budget enorme di 40 miliardi di NOK (quasi 4 miliardi di euro) in aiuti allo sviluppo, è comunque irrispettoso nei confronti dei contribuenti", ha concluso Listhaug.La leader del Partito del progresso ha inoltre affermato che sarebbe stato ingenuo da parte delle autorità credere che questo sforzo avrebbe in qualche modo contribuito a stabilire un dialogo con i talebani.Sebbene il ministro degli Esteri norvegese Anniken Huitfeldt abbia sottolineato che la visita non è né una legittimazione né un riconoscimento del regime talebano e i colloqui sono incentrati sui diritti umani e sulla grave crisi umanitaria che l'Afghanistan sta attualmente affrontando, la visita ha suscitato aspre critiche anche da parte degli alleati della Norvegia.Il portavoce del partito liberale-conservatore danese Venstre, Michael Aastrup Jensen, lo ha definito "completamente sbagliato" e lo ha paragonato a uno "shock da granata".Ha inoltre azzardato che compiere passi verso la cooperazione e il riconoscimento di un "regime terroristico" equivale a "infrangere il giuramento del moschettiere" da parte della Norvegia e deridere le numerose vittime della guerra in Afghanistan."È una presa in giro diretta che un paese della NATO entri e negozi con coloro che hanno ucciso così tanti civili afgani e non ultima è la causa dei molti soldati della NATO caduti. Il governo prende in giro le molte vittime e caduti che vi sono stati in questo conflitto ", ha detto Aastrup Jensen alla radio danese.* Organizzazione sanzionata dalle Nazioni Unite per attività terroristiche

mondo, norvegia, afghanistan