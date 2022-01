https://it.sputniknews.com/20220124/misteriose-frittelle-di-ghiaccio-avvistati-nel-lago-michigan--foto-video-14741823.html

Misteriose "frittelle di ghiaccio" avvistati nel lago Michigan – Foto, Video

Misteriose formazioni di ghiaccio simili a frittelle congelate sono state avvistate in varie parti del lago Michigan vicino a Chicago. 24.01.2022, Sputnik Italia

Forme di ghiaccio simili a frittelle, meglio note come ‘Pancake Ice’, possono essere viste a Rainbow Beach sulla riva sud del Lago Michigan, mentre la regione dei Grandi Laghi negli Stati Uniti rimane nella morsa del freddo.Andrea Vander Woude del Laboratorio di ricerca ambientale dei Grandi Laghi dell’Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica degli Stati Uniti, afferma che questo tipo di ghiaccio, è un fenomeno naturale "davvero interessante" dato che ha bisogno di una temperatura specifica per formarsi.La ricercatrice ha spiegato che tale ghiaccio "di solito si forma appena sotto lo zero e in aree che hanno un po' di azione ondosa".Ci sono almeno due fattori principali che cooperano per arrivare alla realizzazione di queste curiose formazioni ghiacciate tipiche di grandi corpi idrici come mari e laghi."Si formano sull'acqua coperta da un po' di fanghiglia, e poi formerà lentamente quei cerchi di frittelle che vedi. Oppure può essere dovuto […] alla rottura del ghiaccio, all'azione delle onde e alle condizioni del vento", sottolinea la ricercatrice.Anche se tali formazioni ghiacciate sono certamente facili da identificare, il National Snow and Ice Data Center degli Stati Uniti ricorda che "una caratteristica distintiva del ghiaccio dei pancake sono i bordi o le creste rialzate rispetto alla superficie, causati dai blocchi che si scontrano a causa delle onde dell'oceano" .Gli scienziati sottolineano che mentre i pancake di ghiaccio non sono rari nell'Artico, hanno iniziato ad apparire solo nei Grandi Laghi a causa di forti ondate di freddo.

