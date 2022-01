https://it.sputniknews.com/20220124/maxi-operazione-dellantidroga-tra-sardegna-e-piemonte-16-arresti-14737758.html

Maxi operazione dell'antidroga tra Sardegna e Piemonte, 16 arresti

Maxi operazione dell'antidroga tra Sardegna e Piemonte, 16 arresti

Maxi operazione dell'antidroga in corso questa mattina alle prime luci dell'alba. L'operazione ha portato a 16 arresti, 12 in carcere e 4 ai domiciliari. 24.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-24T10:40+0100

2022-01-24T10:40+0100

2022-01-24T10:40+0100

italia

sardegna

criminalità

arresti

narcotraffico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/9817480_0:175:2048:1326_1920x0_80_0_0_717c903a99e0567400906a1947dee374.jpg

I carabinieri sono intervenuti in coordinamento sul territorio in Sardegna e PiemonteCoinvolte anche le province di Varese, Pescara e Roma. In azione anche reparti dei Cacciatori di Sardegna in coordinamento con i carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari, e gli uomini dei Comandi presenti sul territorio delle operazioni, con l'utilizzo anche di unità cinofile e l'11esimo Nucleo elicotteri di Elmas.60 i decreti di perquisizione emessi dal Gip del tribunale di Cagliari.I fermati dovranno rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

https://it.sputniknews.com/20220110/droga-a-roma-espugnato-dai-carabinieri-il-fortino-a-est-della-capitale-21-gli-arresti-14555940.html

sardegna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sardegna, criminalità, arresti, narcotraffico