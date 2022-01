https://it.sputniknews.com/20220124/le-nuove-regole-sul-covid-19-francesi-consentiranno-a-djokovic-di-partecipare-al-roland-garros-14751144.html

Le nuove regole sul COVID-19 francesi consentiranno a Djokovic di partecipare al Roland Garros?

Le nuove regole sul COVID-19 francesi consentiranno a Djokovic di partecipare al Roland Garros?

Domenica scorsa Novak Djokovic è stato espulso dall'Australia, trovandosi privato della possibilità di vincere ben 21 Grandi Slam in carriera, mai come... 24.01.2022, Sputnik Italia

La superstar del tennis mondiale il 34enne Novak Djokovic, 20 volte vincitore di un torneo del Grande Slam, potrà difendere il suo titolo conquistato lo scorso anno in terra di Francia dopo che saranno approvate le nuove normative anti COVID-19 nel Paese transalpino.Si erano scatenate una ridda di voci sul fatto che a Djokovic sarebbe stato impedito di entrare in Francia, con Parigi che rende obbligatori i passaporti vaccinali e con il presidente Emmanuel Macron che inasprisce la polemica con i no-vax.Domenica però sulle colonne della Gazzetta dello Sport il quotidiano rivelava come le nuove regole sul passaporto vaccinale potranno essere applicate anche a chi è guarito dal coronavirus da non più di sei mesi.Ciò significa che Djokovic, risultato positivo al COVID-19 a metà dicembre, potrà essere considerato idoneo a partecipare al prestigioso torneo.Gli Open di Francia inizieranno il 22 maggio e termineranno il 5 giugno.Djokovic che ha vinto il suo secondo titolo al Roland Garros l'anno scorso è diventando il primo uomo, dal 1969, a vincere ciascuno dei quattro Grandi Slam almeno due volte dopo aver battuto in semifinale Rafa Nadal, il re della terra battuta, il grande favorito per la vittoria finale.L'atleta nato a Belgrado ha successivamente sconfitto in finale Stefanos Tsitsipas in un tiratissimo match in cinque set.Rod Laver è l'unico altro giocatore maschile ad aver conquistato due volte i titoli di: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open durante la sua leggendaria carriera. L'australiano ha conquistato tutti e quattro i titoli per la prima volta nel 1962 e ha ripetuto l'impresa sette anni dopo.

