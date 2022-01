https://it.sputniknews.com/20220124/laustralia-ha-iniziato-a-evacuare-le-famiglie-dei-diplomatici-da-kiev-14741946.html

L'Australia ha iniziato a evacuare le famiglie dei diplomatici da Kiev

L'Australia ha iniziato a evacuare le famiglie dei diplomatici da Kiev

24.01.2022

Le autorità australiane hanno iniziato a evacuare le famiglie dei diplomatici da Kiev a causa di un presunto possibile aggravamento della situazione, consigliando ai cittadini australiani in Ucraina di lasciare il Paese, riporta il quotidiano Sydney Morning Herald.Secondo proprie informazioni da fonti ucraine, ci sarebbero circa 1.400 cittadini australiani in Ucraina, ma il governo australiano non ha ancora confermato.Lunedì, il governo australiano ha aumentato le raccomandazioni nei confronti dell'Ucraina, e ha esortato i cittadini a "non visitare" il Paese e a lasciare lo stesso, dato che i voli da e per il Paese potranno subire presto variazioni. In precedenza, l'Australia aveva promesso il sostegno all'Ucraina, ma ha escluso la fornitura di assistenza militare diretta.

