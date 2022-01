https://it.sputniknews.com/20220124/infermiera-di-piombino-assolta-non-ha-ucciso-nessuno-14751537.html

Infermiera di Piombino assolta: non ha ucciso nessuno

Infermiera di Piombino assolta: non ha ucciso nessuno

Assolta con formula piena, per non aver commesso il fatto, Fausta Bonino, l’infermiera di Piombino (Livorno), accusata di quattro dei 10 decessi considerati... 24.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-24T16:37+0100

2022-01-24T16:37+0100

2022-01-24T16:37+0100

infermiere

sanità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/14035284_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_d86aba5f6cd8a9355d983fc1bae512eb.jpg

La Corte d’Appello di Firenze ribalta totalmente la sentenza di primo grado e assolve l’infermiera in pieno, secondo quanto riportato dal Corriere. Sarà ora la Cassazione a dover prendere posizione sul caso e decidere se rifare il processo, assolvere o condannare.Tuttavia, per l’infermiera di Piombino, resta in piedi l’accusa di ricettazione per aver preso farmaci dall’ospedale. Per questo reato è stata condannata a un anno e mezzo di carcere.La donna era stata arrestata nel marzo del 2016 dai Nas dei Carabinieri con l’ipotesi di aver ucciso 14 persone somministrando loro una massiccia dose di eparina che ne aveva causato delle emorragie improvvise.I casi a lei ascritti si sono poi ridotti a 10 e per questi è stata condannata in primo grado, ma ora la sentenza di secondo grado che ribalta tutto.La domanda di fondo che resta è chi ha ucciso quelle persone, ammesso che si tratti davvero di casi di omicidio premeditato ad opera di un operatore sanitario.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infermiere, sanità