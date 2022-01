https://it.sputniknews.com/20220124/il-ministro-dellinterno-francese-definisce-marine-le-pen-la-persona-piu-pericolosa-del-paese-14752251.html

Il ministro dell'Interno francese definisce Marine Le Pen "la persona più pericolosa del Paese"

2022-01-24T18:09+0100

"L'elezione di Marine Le Pen, leader del partito di destra Raggruppamento Nazionale, alla presidenza francese porterà alla discordia nel Paese e alla guerra civile".Lo afferma il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin.Secondo lui, la Le Pen è “la persona più pericolosa per il Paese” perché “molto probabilmente” andrà al secondo turno delle elezioni. A dimostrazione del suo punto di vista, Darmanen ha osservato che l'idea di una politica di "migrazione zero" è tecnicamente impossibile da attuare e l'effettiva cessazione dell'afflusso di migranti è "indesiderabile" per il futuro della Francia.Le elezioni presidenziali in Francia si terranno nell'aprile 2022. Più di tre dozzine di candidati hanno già dichiarato di volersi candidare alla presidenza. Tra loro ci sono il leader del partito di destra Raggruppamento Nazionale, Marine Le Pen, e il leader del partito di sinistra France Insubordinate, (la Francia ribelle, n.d.r.) Jean-Luc Mélenchon, il candidato repubblicano di centro-destra Valerie Pecresse, il leader di estrema destra del Partito della Riconquista (Reconquête) Eric Zemmour e il membro del partito Europa-Ecologia-Verdi Yannick Jadot.Ma anche il segretario nazionale del Partito comunista Fabien Roussel, l'ex ministro dell'Economia Arnaud Montebourg, il sindaco di Parigi Anne Hidalgo, che si candida alle elezioni con il Partito socialista, e l'ex ministro della Giustizia francese Christian Tobira.Il presidente in carica Emmanuel Macron non ha ancora annunciato la sua candidatura.

