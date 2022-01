https://it.sputniknews.com/20220124/i-medici-hanno-scoperto-un-modo-efficace-per-superare-linsonnia-14752004.html

I medici hanno scoperto un modo efficace per superare l'insonnia

I medici hanno scoperto un modo efficace per superare l'insonnia

Express: gli abbracci aiutano a combattere efficacemente l'insonnia. 24.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-24T22:47+0100

2022-01-24T22:47+0100

2022-01-24T22:47+0100

mondo

ricerca

salute

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/9583188_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_dede26abe3c59c83f793034cf7df424f.jpg

I medici hanno definito gli abbracci un modo efficace per addormentarsi più velocemente. Ne parla il quotidiano britannico Express.Gli esperti hanno condotto uno studio e hanno scoperto che circa 16 milioni di persone nel Regno Unito soffrono di insonnia. Secondo gli esperti, durante il giorno una persona rilascia l'ormone cortisolo, che è responsabile della risposta allo stress. Per un sonno sano, è necessario ridurne la quantità.Mitigare il carico di stress dopo l'abbraccio ridurrà il rischio di malattie cardiovascolari, rafforzerà il sistema immunitario e il rilascio di dopamina rilasserà i muscoli. Tutto questo insieme di fattori, assicurano i medici, contribuisce a far addormentare rapidamente una persona.

https://it.sputniknews.com/20220118/nutrizionista-elenca-gli-alimenti-che-causano-linsonnia-14655077.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, ricerca, salute, costume, società e curiosità