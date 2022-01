https://it.sputniknews.com/20220124/firenze-20enne-muore-per-un-selfie-caduto-dal-tetto-dellex-scuola-ricoverato-non-ce-lha-fatta-14736102.html

Firenze, 20enne muore per un selfie: caduto dal tetto dell'ex scuola, ricoverato, non ce l'ha fatta

Firenze, 20enne muore per un selfie: caduto dal tetto dell'ex scuola, ricoverato, non ce l'ha fatta

Il giovane si era arrampicato sulla tettoia della scala antincendio della sua ex-scuola, il "Gobetti-Volta", a Bagno a Ripoli, paesino alle porte di Firenze... 24.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-24T08:30+0100

2022-01-24T08:30+0100

2022-01-24T08:30+0100

italia

sicurezza

firenze

scuola

morto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/254/91/2549176_0:152:2804:1729_1920x0_80_0_0_648732326bf0e86a9aded73f4b4ae7aa.jpg

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 20 anni che nella notte tra il 22 gennaio e il 23 si era arrampicato sulla tettoia della scala antincendio della sua vecchia scuola, con un amico, per farsi un selfie. Di oggi la notizia del decesso. Le sue condizioni erano apparse subito gravi.Intanto l'amico, presente al momento della caduta del giovane, è stato ascoltato dai carabinieri, per far luce sulla vicenda. Secondo quanto riferito al quotidiano La Nazione dall'amico che era con la vittima, i due avrebbero scavalcato il cancello di ingresso dell'istituto, in piena notte. Il ragazzo, che si chiamava Roberto Frezza, avrebbe messo un piede in fallo nella discesa dalla rampa antincendio, precipitando da una altezza considerevole. Era stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi.Ad avvertire i soccorsi lo stesso amico che lo aveva accompagnato nel "raid notturno" alla scuola. Il ragazzo deceduto studiava ingegneria. Appassionato di calcio, vantava la sua presenza in promozione, nella squadra della Gallianese. Indagano sulla vicenda i carabinieri, per verificare che si sia trattato effettivamente di una fatalità.

https://it.sputniknews.com/20211212/reggio-emilia-esce-dallauto-dopo-incidente-ma-cade-in-un-pozzo-ventenne-muore-annegato-14158117.html

firenze

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sicurezza, firenze, scuola, morto