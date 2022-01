https://it.sputniknews.com/20220124/eurovision-song-contest-2022-condurranno-pausini-e-cattelan-14740485.html

Eurovision Song Contest 2022, condurranno Pausini e Cattelan?

Eurovision Song Contest 2022, condurranno Pausini e Cattelan?

Gli Eurovision Song Contest 2022 si disputeranno a Torino e, in attesa della competizione canora più popolare d’Europa, sono quasi certi i nomi dei conduttori... 24.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-24T11:44+0100

2022-01-24T11:44+0100

2022-01-24T11:44+0100

eurovision

eurovision 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/12736327_0:111:3244:1936_1920x0_80_0_0_f8043da9fb9d261cb4d27b2acccca8c9.jpg

Secondo l’Adnkronos Laura Pausini e Alessandro Cattelan, condurranno l’Eurovision Song Contest 2022, a cui si potrebbe aggiungere anche Mika.L’ufficialità sarà data durante Sanremo 2022, e probabilmente nella seconda serata del Festival della canzone italiana, quando sul palco salirà come superospite Laura Pausini, rivela l’agenzia di stampa italiana.La scelta di puntare su questi tre nomi avrebbe dalla sua due fattori rilevanti. Il primo è la loro notorietà oltre i confini nazionali, il secondo la loro conoscenza della lingua inglese. Quest’ultimo fattore è determinante poiché l’Eurovision Song Contest si svolge completamente in lingua inglese.Eurovision Song Contest 2022: passaggio di consegneL’Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Torino nei giorni 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico.Nella giornata di martedì 25 gennaio, invece, è previsto il passaggio di consegne ufficiale tra la città di Rotterdam (Paesi Bassi) e la città di Torino.Saranno i sindaci delle due città ad officiare la cerimonia, alla presenza dei vertici di Rai ed Ebu (Unione europea di radiodiffusione).Intanto la Rai ha pubblicato il logo della competizione canora, con il concept “Il suono della bellezza – The Sound of Beauty”.Sicuramente vedremo sul palco anche i vincitori dell'edizione 2021, ovvero, i nostri Maneskin.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eurovision, eurovision 2022