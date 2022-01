https://it.sputniknews.com/20220124/elisabetta-casellati-presidente-vittorio-sgarbi-la-propone-come-alternativa-a-draghi-14749755.html

24.01.2022

Così Vittorio Sgarbi, l’autore dell’operazione scoiattolo (poi fallita), suggerisce che uno dei nomi che il centrodestra si potrebbe giocare è quello dell’attuale presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati.Sgarbi analizza la situazione e riguardo alla posizione di Berlusconi afferma:Sgarbi dice anche che l’elezione di Mario Draghi al Quirinale, potrebbe essere diretta dai partiti di centro del centrodestra. Se questi dovessero compiere “il gesto più clamoroso”, riflette, costringerebbero “il Pd a seguire la scelta del centrodestra”.Si tratta di ipotesi da “FantaQuirinale”, ma per Sgarbi è possibile l’elezione di Draghi soltanto così.Quindi, “una volta che non c’è Berlusconi, il voto è un voto che può planare su un candidato quasi neutrale com’è la Casellati”, aggiunge Sgarbi. Questi fa notare ancora che:La vittoria per Belusconi potrebbe essere deflagrante dice Sgarbi, perché “sarebbe una vittoria di Forza Italia, lei è fedele a Berlusconi, è una donna e viene votata in quanto presidente del Senato”.Si tratterebbe di una vittoria del centrodestra con lei, conclude Sgarbi.

