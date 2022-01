https://it.sputniknews.com/20220124/elezioni-quirinale-sostituito-a-tempo-di-record-deputato-deceduto-sara-eletta-maria-r-sessa-14748944.html

Elezioni Quirinale, sostituito a tempo di record deputato deceduto. Sarà eletta Maria R. Sessa

Elezioni Quirinale, sostituito a tempo di record deputato deceduto. Sarà eletta Maria R. Sessa

Il quorum dei grandi elettori del Presidente della Repubblica Italiana è stato stabilito in 1.009 e tale deve restare. A causa della morte avvenuta poche ore... 24.01.2022, Sputnik Italia

I suoi titoli sono stati verificati a tempo di record dalla Giunta e la sua elezione verrà proclamata in apertura di seduta alle ore 15 alla Camera dei Deputati, scrive l’Adnkronos.Il deputato scomparso, 71 anni, era stato eletto nella circoscrizione Campania 2.Chi è Maria Rosa SessaMaria Rosa Sessa è salernitana e risulta la prima dei non eletti alla Camera dei Deputati del 2018.Secondo il Salerno Today è considerata una fedelissima del ministro per il Sud, Mara Carfagna.Forzista, Maria Rosa Sessa da Salerno viene così catapultata alla Camera dei Deputati ritrovandosi eletta deputata e ufficialmente in carica fino alla fine della legislatura, senza passare per le elezioni suppletive.Non c’è tempo, e i grandi elettori devono essere tutti in carica. Così la commercialista di professione e dirigente di Forza Italia a Salerno, si è precipitata a Roma per partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica.L’annuncioL’annuncio della nomina è stata data da Stefano Ceccanti, capogruppo del Partito Democratico della Commissione Affari Costituzionali.“Al posto di Enzo Fasano sarà proclamata Maria Rosa Sessa, detta Rossella, sempre di Forza Italia”.

