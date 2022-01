https://it.sputniknews.com/20220124/cure-alternative-uccidono-il-paziente-e-il-medico-no-vax-viene-arrestato-14752422.html

Cure alternative uccidono il paziente, e il medico no-vax viene arrestato

Convinto della sua personale “scienza medica”, un medico di Teramo, Roberto Petrella, ha sottoscritto dei farmaci per curare il Covid-19 a un paziente... 24.01.2022, Sputnik Italia

Petrella era noto per le sue posizioni contrarie al vaccino, pur essendo un medico e così ora è stato arrestato dagli agenti della Digos di Catanzaro che gli hanno notificato i domiciliari con l’accusa di omicidio colposo. Non proprio un reato di poco conto. Lo riporta NapoliToday.Il medico, un ginecologo, è recidivo. L’Ordine dei medici ha avviato una procedura di radiazione dall’albo per avere suggerito a un paziente affetto da più patologie di assumere dei presunti medicamenti a base di funghi, sconsigliandone il ricovero.Lo scorso novembre 2021, come se non bastasse, il quasi ex-medico Petrella aveva partecipato a una riunione di no vax a Fabriano. A seguito di quell’incontro è scoppiato un focolaio con l’accertamento di 12 positivi, mentre 87 persone sono poste in quarantena.

