https://it.sputniknews.com/20220124/covid-bassetti-fine-della-pandemia-lo-dicono-tutti-ma-loms-ha-perso-credibilita-14748597.html

Covid, Bassetti: "Fine della pandemia? Lo dicono tutti, ma l'Oms ha perso credibilità"

Covid, Bassetti: "Fine della pandemia? Lo dicono tutti, ma l'Oms ha perso credibilità"

Per l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova abbiamo raggiunto il picco dei ricoveri. Ma sulle dichiarazioni del direttore generale dell'Oms sulla fine della pandemia è critico: "Parla con troppe voci e discordanti".

2022-01-24T20:29+0100

2022-01-24T20:29+0100

2022-01-24T20:29+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1a/9577917_0:114:1366:882_1920x0_80_0_0_46dcf94ba8336af9c09ad539ea87313c.jpg

“Si sta andando verso la fine della pandemia”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova è d’accordo con quanto affermato dal direttore europeo dell’Oms, Hans Kluge, sulla “estinzione” del virus con la variante Omicron.Ma per l’esperto, intervistato dall’Adnkronos Salute, l’organizzazione ormai avrebbe “perso credibilità”. “Quello detto dall'Oms Europa lo dicono un po' tutti i ricercatori", ha commentato Bassetti, ma, accusa, "l'Oms parla con troppe voci e discordanti".La situazione negli ospedali liguri, comunque, sembra rassicurante. Il picco dei contagi è stato raggiunto, assicura il virologo, che prevede anche una discesa dei ricoveri questa settimana. Anche se, precisa, “ci vuole un po' di tempo per dimettere una persona come ci vorrà tempo per vedere un calo dei decessi"."I numeri – chiarisce Bassetti - sono evidenti: tra le persone ieri ricoverate in terapia intensiva e quelle di 10 giorni fa c'è una stabilità”. In un post sulla sua pagina Instagram, Bassetti si è detto anche a favore dell’estensione della durata del green pass a nove mesi o un anno per chi ha fatto la terza dose.La previsione dell'Oms sulla fine della pandemia"È molto probabile che la regione si stia avvicinando a una sorta di fase finale della pandemia", aveva detto ieri il direttore europeo dell’Oms ipotizzando una sorta di “immunità generale” con la diffusione di Omicron, grazie ai vaccini, alle infezioni e al fatto che stiamo per metterci alle spalle la stagione fredda."Speriamo in un periodo di calma prima che il Covid possa tornare entro la fine dell'anno. E comunque – aveva aggiunto - non è detto che debba necessariamente tornare". Non bisogna “abbassare la guardia”, aveva però avvertito, perché il rischio associato alla diffusione globale di Omicron resta alto. Dall’altra parte dell’Atlantico anche lo scienziato Anthony Fauci si è dichiarato ottimista e fiducioso, sulla base dei numeri dei contagi negli Stati Uniti, che presto ci sarà “un’inversione di tendenza in tutto il Paese”.

https://it.sputniknews.com/20220124/loms-non-esclude-che-la-variante-omicron-possa-porre-fine-alla-pandemia-in-europa-14735012.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus in italia