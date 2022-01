https://it.sputniknews.com/20220124/covid-19-locatelli-calo-dei-contagi-ma-serve-prudenza-possibile-pensare-a-green-pass-prolungato-14739036.html

Covid-19, Locatelli: calo dei contagi, ma serve prudenza. Possibile pensare a Green pass prolungato

Ottimismo espresso da Franco Locatelli, del Consiglio superiore di sanità, ma anche cautela. Curva dei contagi in calo da una settimana, ma rimane la... 24.01.2022, Sputnik Italia

Invita alla prudenza il il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli. Sebbene la curva dei contagi sia in calo netto, rispetto al dato della domenica precedente, ci vuole tempo per avere conferme. Rilancia, sottolineando poi come possano emergere altre varianti del virus, come riportato da tgcom24:Sul fronte delle vaccinazioni, esorta ad andare avanti con le campagne vaccinali, auspicando una accelerazione "in quei Paesi che sono ancora indietro sul fronte delle restrizioni", riferito ancora da tgcom24.Locatelli dice che si potrebbe anche ipotizzare la "fine della pandemia", almeno in Europa. Intervenuto nei giorni scorsi alla trasmissione tv skytg24 "E-venti", il presidente del Consiglio superiore di sanità parlando di green pass ha anche detto che sarà possibile, in linea teorica, un suo prolungamento:Locatelli ha però sottolineato che il tema non è ancora stato portato in discussione al Cts.

