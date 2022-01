https://it.sputniknews.com/20220124/burocrazia-covid-19-figliuolo-dice-che-verra-alleggerita-14751888.html

Burocrazia Covid-19, Figliuolo dice che verrà alleggerita

Le misure imposte per contenere la pandemia hanno creato nuova burocrazia, così adesso bisogna trovare il modo di ridurre anche questa. 24.01.2022, Sputnik Italia

La burocrazia va alleggerita in particolare nelle scuole, ma non si vede come si potrebbe alleggerire questa burocrazia da Covid-19 se non con l’eliminazione di alcune delle imposizioni attuali.E infatti la richiesta delle scuole, in particolare, è quella di ridurre la burocrazia per l’uscita dalla quarantena.Il generale figliuolo ha affermato che “quando il provvedimento è stato adottato, era un momento in cui la variante omicron impazzava e soprattutto il livello di vaccinazioni era molto più basso tra i bambini rispetto a quello che abbiamo attualmente”.Si troverà la soluzione è “confidente” il generale, ricordando che la riduzione della burocrazia Covid-19 è richiesta anche dalla Conferenza delle Regioni.Del resto anche in Europa e la stessa Organizzazione mondiale della sanità (Oms), inizia a parlare di alleggerimento delle misure almeno nell’Unione Europea.

