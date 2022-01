https://it.sputniknews.com/20220124/brescia-nessuno-dei-ragazzi-morti-nello-schianto-avvenuto-sabato-sera-aveva-la-patente-14736843.html

Brescia, nessuno dei ragazzi morti nello schianto avvenuto sabato sera aveva la patente

Non ancora reso noto dagli inquirenti chi fosse al volante, ma intanto trapela dalle indagini il fatto che nessuno delle vittime fosse provvisto di patente di... 24.01.2022, Sputnik Italia

È quanto trapela dalle indagini: nessuno dei presenti al terribile schianto avvenuto nella notte di sabato e che ha fatto perdere la vita a cinque giovanissimi della provincia di Brescia, sarebbe stato in possesso di patente di guida. Nell'incidente la loro macchina si era completamente accartocciata contro un autobus. A perdere la vita Dennis Guerra, di Sabbio Chiese, El Harram Imad, di Preseglie e Natiq Imad, di Pertica Bassa, il 22enne Natiq Salà, di Vestone, e una ragazza 17enne, Irene Sala.Indagini ancora in atto per capire chi in particolare fosse alla guida. Queste le parole di uno dei genitori dei ragazzi, come riferisce Tgcom24:La loro auto viaggiava lungo la strada statale 45bis, in direzione Brescia. In direzione opposta, verso il lago di Garda invece l'autobus, per fortuna al momento dello schianto completamente vuoto.Vani i tentativi da parte dell'autista del mezzo di evitare l'impatto con la polo dei ragazzi.

