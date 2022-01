https://it.sputniknews.com/20220124/borse-europee-in-profondo-rosso-con-wall-street-e-nasdaq-14754841.html

Borse Europee in profondo rosso con Wall Street e Nasdaq

Una giornata nera sui mercati finanziari, come non si vedeva da svariati mesi. Il Ftse Mib perde il -3,64%, l’indice Dax a Francoforte perde il -3,62%... 24.01.2022, Sputnik Italia

Ma a crollare in modo netto sono anche le borse statunitensi, che hanno aperto con sensibili vendite. Il Dow Jones a Wall Street cede l’1,65%, mentre il Nasdaq 100 perde il -2,08% e l’indice S&P 500 cede il -2,07%.Concentrandoci sul principale listino di Piazza Affari, troviamo che il titolo migliore è Recordati spa con una perdita del -1,28%. Il titolo peggiore è CNH Industrial che cede il -6,19%.Se per gli azionisti con portafogli già allocati questa è una giornata da dimenticare, per chi fa il suo esordio ora su determinati titoli è sicuramente un buon momento per acquistare a prezzi scontati.Tuttavia, alcuni fattori vanno tenuti in considerazione.Le decisioni della FedMartedì 25 e mercoledì 26 il Fomc della Fed, cioè l’organo decisionale della banca centrale degli Stati Uniti, deciderà le prossime iniziative di politica monetaria.Un ritiro che è incorso già da mesi, sostenuto anche da varie vicende che nel corso dei mesi hanno reso i mercati finanziari sempre più turbolenti.Tra le situazioni più turbolente citiamo la crisi immobiliare in Cina, che ha scosso i mercati mondiali tra ottobre e novembre dello scorso anno.S&P 500 in correzioneSecondo un lancio di agenzia di Reuters, l’indice S&P500 è considerato in correzione perché ha superato da inizio anno una perdita del -10%.A pesare in questi giorni, anche le frizioni diplomatiche tra Stati Uniti e Russia sull’Ucraina.Bitcoin in caduta liberaBitcoin è caduto vittima della stessa logica che ha gonfiato i mercati azionari in questo ultimo anno e mezzo. Gli istituzionali, cosiddetti, sono entrati nel mercato delle criptovalute sospinti dall’immensa massa monetaria immessa dalle banche centrali. Ne hanno approfittato per investire denaro preso a prestito a tassi di interesse bassi, ma da tempo hanno iniziato a fare take profit, come si dice in gergo.Il bitcoin è scambiato a 34.159 USD, ma nelle ultime ore aveva toccato anche i 32.924 USD: una quotazione che non si registrava dal 23 luglio 2021.

