Ansia e malattie mortali: gli scienziati hanno trovato un legame

Gli scienziati americani hanno concluso che gli uomini che si preoccupano di più sviluppano malattie cardiache e diabete prima. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Journal of American Heart Association.Per tracciare la relazione tra ansia e fattori di rischio per malattie cardiometaboliche come malattie cardiovascolari, ictus e diabete di tipo 2, gli autori hanno analizzato i dati dei partecipanti al Normative Aging Study, uno studio longitudinale sull'invecchiamento maschile avviato nel 1961 dalla Clinica ambulatoriale dei veterani degli Stati Uniti a Boston.L'analisi ha incluso 1561 uomini, la cui età media nel 1975 era di 53 anni.Al momento dell'ingresso nello studio, non avevano malattie cardiovascolari o cancro e tutti sono stati testati per il nevroticismo.La nevrosi è un tratto della personalità caratterizzato dalla tendenza a interpretare le situazioni come minacciose, stressanti o opprimenti. Le persone con un alto livello di nevroticismo tendono a provare più spesso emozioni negative, come paura, ansia, tristezza e rabbia.Lewina Lee, professore associato di psichiatria presso la Scuola di Medicina dell'Università di Boston e psicologa clinica presso il Centro nazionale per il disturbo post-traumatico da stress del Dipartimento per gli affari dei veterani degli Stati Uniti, citando il comunicato stampa dell'American Heart Association, ha dichiarato: L'ansia è legata ai nostri tentativi di risolvere un problema, il cui esito non è chiaro: può essere positivo o negativo. L'ansia può essere adattiva, ad esempio, quando ci porta a soluzioni costruttive, o malsana, soprattutto quando diventa incontrollabile e interferisce con le nostre attività quotidiane”, spiega lo scienziato.I partecipanti allo studio hanno effettuato esami fisici ed esami del sangue ogni tre o cinque anni. Gli autori hanno scelto sette fattori di rischio cardiometabolico come parametri della salute: pressione sanguigna superiore e inferiore, colesterolo totale, trigliceridi, indice di massa corporea, glicemia a digiuno, velocità di eritrosedimentazione e un marker infiammatorio.Ad ogni partecipante è stato assegnato un punteggio, uno per ciascuno dei sette fattori di rischio. Se una persona aveva sei o più marcatori ad alto rischio, gli scienziati ritenevano che avesse già sviluppato una malattia cardiometabolica.I ricercatori hanno scoperto che tra i 33 e i 65 anni, il numero medio di fattori cardiometabolici ad alto rischio aumenta di circa uno ogni decennio, raggiungendo una media di 3,8 entro i 65 anni. Tuttavia, in tutte le fasce d'età, i partecipanti con livelli più elevati di nevroticismo avevano punteggi più alti. Dopo l'adeguamento per caratteristiche demografiche come reddito e istruzione e una storia familiare di malattie cardiache, gli scienziati hanno stimato che gli stessi hanno il 13% in più di probabilità di sviluppare malattie cardiometaboliche rispetto alle persone con bassa ansia.

