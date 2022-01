https://it.sputniknews.com/20220124/alle-donne-sara-proibito-sedersi-sui-sedili-anteriori-dei-camion-in-uganda-provocano-incidenti-14738559.html

Alle donne sarà proibito sedersi sui sedili anteriori dei camion in Uganda: "provocano incidenti"

Alle donne sarà proibito sedersi sui sedili anteriori dei camion in Uganda: "provocano incidenti"

Un'associazione di categoria nel nord dell'Uganda afferma che gonne troppo corte e gambe in vista sono causa di incidenti e sono responsabili di vittime della... 24.01.2022, Sputnik Italia

Secondo l'Associazione dei venditori ambulanti di Lira, città nel nord dell’Uganda, le tre principali cause di incidenti stradali sono: la velocità, l'indisciplina e le donne in abiti troppo succinti che siedono accanto al conducente. Lo riporta 20min.ch.Quindi le donne non potranno più sedersi davanti sui camion, ha così sentenziato mercoledì scorso un'associazione di commercianti di Lira, importante città dell'Uganda e capoluogo dell'omonimo distretto nella Regione Settentrionale, affermando che gonne corte e cosce nude distraggono i conducenti e causano incidenti.Questo divieto entra in vigore "immediatamente" e "anche le mogli" degli autisti non potranno viaggiare con loro, ha aggiunto Patrick Opio Obote che ha, inoltre, dichiarato che la decisione è stata presa dopo aver esaminato le cause degli incidenti stradali nella regione.Alice Mugwanya Kabijje, un'attivista per i diritti delle donne, ha definito questa imposizione illegale e incostituzionale, definendola come un "attacco alle donne" e una prova di "sciovinismo maschilista".Secondo il Dipartimento della sicurezza stradale e del traffico dell'Uganda la regione di Lira è stata la seconda più colpita da incidenti stradali durante le festività natalizie.

