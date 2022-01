https://it.sputniknews.com/20220123/yemen-msf-oltre-80-vittime-dopo-attacco-aereo-saudita-alla-prigione-di-saada--14727392.html

Yemen, MSF: "Oltre 80 vittime dopo attacco aereo saudita alla prigione di Saada"

La coalizione saudita in precedenza aveva smentito di aver colpito la struttura detentiva. 23.01.2022, Sputnik Italia

l bilancio delle vittime dell'attacco aereo che ha colpito una prigione nella provincia yemenita di Saada ha superato le 80 vittime, ha affermato il gruppo umanitario di Medici Senza Frontiere (MSF).Il gruppo umanitario ha aggiunto che il bilancio delle vittime potrebbe essere più alto man mano che gli sforzi di ricerca e soccorso continuano. MSF ha confermato che la prigione è stata distrutta, nonostante le affermazioni della coalizione secondo cui le notizie sul coinvolgimento della prigione come bersaglio di un attacco aereo è siano "prive di fondamento".Venerdì, i ribelli Houthi hanno affermato che decine di persone sono rimaste uccise e ferite a seguito dell'attacco aereo della coalizione contro la prigione della provincia di Saada.La guerra civile in YemenLo Yemen è attanagliato da un conflitto interno tra le forze governative e il movimento Houthi da oltre sei anni. Dal 2015, la coalizione a guida saudita che combatte a fianco del governo conduce operazioni aeree, terrestri e marittime contro i ribelli. Gli Houthi spesso sparano missili e lanciano attacchi con droni sul territorio saudita. Le Nazioni Unite hanno descritto la situazione in Yemen come la peggiore crisi umanitaria del mondo. Giovedì, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso allarme per i continui attacchi aerei intrapresi in tutto lo Yemen e ha invitato le parti in conflitto a esercitare la massima moderazione.

