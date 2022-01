https://it.sputniknews.com/20220123/vaccini-ai-bambini-oltre-un-milione-con-almeno-una-dose-tra-5-11-anni-14728471.html

Vaccini ai bambini, oltre un milione con almeno una dose tra 5-11 anni

I dati del report sulle vaccinazioni anti-Covid in Italia relativi alla platea degli over 12 e alla fascia d'età tra 5-11 anni. 23.01.2022, Sputnik Italia

Oltre un milione di bambini tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino pediatrico contro il Covid-19. Lo si apprende dal report sulla campagna nazionale di vaccinazione del commissario straordinario per l'emergenza aggiornato ad domenica 24 gennaio 2022. Vaccinazione degli over 12In totale sono state somministrate 123.819.541 dosi fino ad oggi. Il 90.27% della platea a cui è offerto il vaccino ha ricevuto almeno una dose, pari a 47.049.064 persone di età superiore a 12 anni. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 47.049.064 pari all'87,11% della popolazione over 12. Le persone che hanno avuto almeno una dose più i guariti da al massimo 6 mesi sono 49.493.158 ossia il 91,64 % della platea. Infine gli italiani che hanno fatto la dose addizionale o booster sono 29.955.140, cioè il 75,76 % della popolazione che ha ultimato il ciclo vaccinale daalmeno quattro mesi.Vaccini ai bambini fra 5-11 anniA poco più di un mese dell'inizio dell'allargamento della platea alla fascia di età fra 5-11 anni sono 1.021.173, pari al 27,93%, i bambini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid. Solo il 7,08% ha completato il ciclo vaccinale, ovvero 258.996.

