Tim, inizia l'era Labriola: il nuovo ad promette tariffe trasparenti e prodotti per i giovani

Tim, inizia l'era Labriola: il nuovo ad promette tariffe trasparenti e prodotti per i giovani

L'amministratore delegato invia un messaggio video ai dipendenti per trasmettere l'entusiasmo per questa nuova sfida e poi racconta: "Mia madre lavorava al...

È atteso per il 2 marzo il nuovo piano industriale di Tim, o come ama definirla l’amministratore delegato di fresca nomina Pietro Labriola, la “new Tim”.Intanto l’ad si fa conoscere e si presenta, anche, se come racconta, molti già lo conoscono, perché ha passato 22 dei suoi 30 di carriere nel gruppo.Così, per salutare i dipendenti e annunciare la sua visione della compagnia, Labriola ha inviato un videomessaggio in cui si dice “molto, moltissimo” emozionato e entusiasta dell’incarico.E nel corso del video ha ripetuto più volte il concetto di unità e di squadra per risolvere anche questioni complesse.“L’ho visto anche dagli oltre mille messaggi che ho ricevuto su suggerimenti su come possiamo migliorare”, ha aggiunto.E poi i nuovi servizi. “Noi insieme, abbiamo delle chiare idee del fatto che possiamo certamente migliorare. E questo è un punto di partenza molto importante”.Una vita e una famiglia in TimLabriola ha poi raccontato alcuni dettagli personali della sua vita legati all’azienda.E ancora un ricordo di infanzia, un modo per dire che il suo destino era da sempre collegato a Tim.“Mia madre ha lavorato per anni come operatrice del call center in Tim, mia madre lavorava al servizio 12, al servizio 10. Per cui vorrei spendere due parole soprattutto per i nostri operatori del call center e i tecnici di rete” e “insieme possiamo fare grandissime cose ma io vorrei ringraziare soprattutto i nostri tecnici di rete e gli operatori del call center che fanno tanto per la nostra azienda”

