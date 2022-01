https://it.sputniknews.com/20220123/quirinale-scocca-lora-del-voto-da-chi-quando-e-come-si-elegge-il-presidente-della-repubblica-14733852.html

Quirinale, scocca l'ora del voto: da chi, quando e come si elegge il presidente della Repubblica

La prima votazione il 24 gennaio alle 15. Il Parlamento è in seduta comune con 1.009 grandi elettori. Per la pandemia stop ai catafalchi e drive-in per i... 23.01.2022, Sputnik Italia

Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del presidente della Repubblica il 24 gennaio alle 15.I 1.009 grandi elettori dovranno attenersi quest’anno a scrupolose e rigide regole per le normative anti-Covid, che prevedono ingressi scaglionati, pause di sanificazione, niente “catafalchi” per il voto e una sola votazione al giorno.Nei primi tre scrutini bisogna avere la maggioranza dei tre quarti (673 voti) per essere eletti. Dal quarto il tetto si abbassa alla maggioranza assoluta dei votanti (505)Come si votaPer le norme anti-Covid si vota a blocchi di 50 per volta.Per la prima volta nella storia della Repubblica non ci saranno le cabine chiuse con le tende, i cosiddetti “catafalchi”, perché non ritenuti sicuri a causa della pandemia. Al loro posto delle semplici cabine che dovranno comunque assicurare la segretezza del voto.Per accedere all’Aula sarà richiesto il green pass.Poi in ordine alfabetico e per fasce orarie seguiranno i senatori (315), i deputati (630) e infine i delegati regionali (58).La chiama dei grandi elettori verrà ripetuta due volte. Durante lo scrutinio non potranno esserci più di 200 persone in Aula mentre nelle tribune potranno accedere al massimo 106 parlamentari e delegati regionali.La durata media di ciascuno scrutinio è di circa quattro ore e mezza.Le votazioniNelle prime tre votazioni, che si svolgeranno il 24, 25 e 26 gennaio, una al giorno a differenza di sette anni fa quando erano due, sarà necessario il quorum di due terzi per l’elezione, 673 voti.Dalla quarta votazione in poi, basta la maggioranza assoluta, 505 voti.Cosa accade dopo il votoTerminata la votazione per il presidente della Repubblica, si procede allo spoglio delle schede.A leggerle è il presidente della Camera con accanto quello del Senato. Quindi i segretari procedono al computo dei voti e il presidente proclama poi il risultato.Una volta eletto, il presidente della Repubblica non entra subito in carica. Occorre attendere il giuramento e l’insediamento.Quest’ultimo è un cerimoniale particolare: il presidente eletto parte dalla sua residenza insieme al segretario generale della Camera.Il nuovo capo dello Stato entra in Aula a Montecitorio per il giuramento di fronte al Parlamento riunito in seduta comune, ai delegati regionali e ai componenti del governo, a cui rivolge un messaggio.Al termine del discorso, accompagnato dal presidente del Consiglio, lascia Montecitorio e si reca all’altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto.

