Quirinale, Salvini dopo il passo indietro di Berlusconi: "Lavoriamo su rosa di nomi di alto profilo"

La Lega, così come gli altri partiti della coalizione, sono pronti a presentare il proprio candidato al Colle da una rosa di nomi di alto profilo. 23.01.2022, Sputnik Italia

Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi sulla candidatura al Colle, il centrodestra prosegue il proprio lavoro e ha già individuato una serie di nomi di alto profilo da cui verrà scelto il candidato per la presidenza della Repubblica.Lo riporta Tgcom24, chiarendo che, dopo il vertice di ieri, Matteo Salvini "ha contattato i segretari degli altri partiti per confermare quanto emerso durante la riunione".La rinuncia di BerlusconiNella giornata di ieri Silvio Berlusconi ha rotto gli indugi sulla corsa al Quirinale e ha ritirato la sua candidatura.Il Cavaliere, che non si è presentato al vertice del centrodestra convocato da Matteo Salvini via Zoom, ha affidato la notizia a una nota letta dalla senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, presente insieme al numero due degli azzurri Antonio Tajani.Le votazioni per il nuovo presidente della RepubblicaTra pochi giorni scade il mandato presidenziale del presidente Sergio Mattarella e il Parlamento italiano sarà chiamato ad eleggere un nuovo Capo dello Stato.La prima seduta per l'elezione del successore di Mattarella al Colle si terrà il prossimo 24 gennaio.Il nuovo presidente potrà essere eletto con con i due terzi dei voti nei primi tre scrutini e con la sola maggioranza assoluta a partire dal quarto.

