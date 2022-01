https://it.sputniknews.com/20220123/quirinale-renzi-riccardi-non-ha-possibilita-casini-ha-fatto-bene-e-tra-i-nomi-14731964.html

Quirinale, Renzi: "Riccardi non ha possibilità, Casini ha fatto bene, è tra i nomi"

Quirinale, Renzi: "Riccardi non ha possibilità, Casini ha fatto bene, è tra i nomi"

Alla vigilia dell'inizio delle votazioni, Matteo Renzi a Mezz'ora in più ha fatto il punto sulle negoziazioni e sui nomi per il Colle. 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T16:34+0100

2022-01-23T16:34+0100

2022-01-23T16:37+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/836/79/8367933_0:60:3073:1788_1920x0_80_0_0_e1f8b2b979800cb4e248be2eca0f7abd.jpg

Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, stronca l'ipotesi di una candidatura al Colle di Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, avanzata dal M5S e in fase di valutazione nel centrosinistra."I 5 Stelle lo vogliono come candidato di bandiera per stare sui giornali - spiega - ma qui il punto è chi fa il presidente, non il candidato di bandiera". Nella rosa dei nomi per il Quirinale secondo Renzi c'è quello di Pierferdinando Casini. Resta sul tavolo l'opzione Draghi che "va bene a Palazzo Chigi, va bene al Colle, ma non può stare da entrambe le parti".O "si va verso un presidente che garantisce Draghi a palazzo Chigi, perché nessuno si può prendere il lusso di perderlo, oppure l'alternativa è una scelta politica perché si va al Colle solo in virtù di un accordo politico", afferma. Renzi, che riunirà i grandi elettori di Iv domani alle 9, parla di "grandi finte" e "tatticismo esasperato". Un nome potrebbe venire fuori martedì sera in una riunione molto più decisiva.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia