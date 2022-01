https://it.sputniknews.com/20220123/quirinale-la-russa-non-piace-linciso-di-berlusconi-sul-governo-draghi-fino-al-2023-14728188.html

Quirinale, La Russa: "Non piace l'inciso di Berlusconi sul governo Draghi fino al 2023"

Quirinale, La Russa: "Non piace l'inciso di Berlusconi sul governo Draghi fino al 2023"

In serata il partito di Giorgia Meloni, con una nota diffusa al termine del vertice del centrodestra, ha smentito le indiscrezioni di un presunto veto per... 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T10:19+0100

2022-01-23T10:19+0100

2022-01-23T10:19+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/48/7244850_0:145:2730:1681_1920x0_80_0_0_f23c4519abe7c564e838aaf0ae0f282d.jpg

Fratelli d'Italia non può condividere l'auspicio di Silvio Berlusconi di una scadenza naturale della legislatura ma ''non ha espresso nessun giudizio" né tantomeno "posto dei veti" su Mario Draghi. Lo conferma ad AdnKronos il senatore Ignazio La Russa, che smentisce le indiscrezioni diffuse ieri sera su un presunto veto del suo partito sul premier. Il vicepresidente del Senato assicura che su Draghi non si è "minimamente discusso" su Draghi, piuttosto FdI ha insistito sul fatto di non poter essere d'accordo sul proseguimento della legislatura fino alla naturale scadenza del 2023. "Sul presidente del Consiglio -ribadisce - non abbiamo formulato nessun giudizio, perché non era quello il tema, ma abbiamo capito che si voleva attribuire a Fdi un veto su una questione, che, invece, attiene esclusivamente alle forze di maggioranza". Secondo La Russa l'indiscrezione è una "falsa notizia" fatta uscire da "qualcuno" che avrebbe "voluto evidentemente cercare di affibbiare all'opposizione la soluzione di un problema che -ripete - è tutto interno alle forze di maggioranza". "Fdi continuerà a sostenere con forza che occorre formulare candidature di area culturale di centrodestra e ribadisce che in ogni caso quello che per noi è irrinunciabile è che il futuro capo dello Stato sia una personalità autorevole al servizio dell'Italia e a difesa dell'interesse nazionale'', conclude.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia