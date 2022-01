https://it.sputniknews.com/20220123/problemi-di-salute-per-berlusconi-ricoverato-da-alcuni-giorni-al-san-raffaele-controlli-di-routine-14729271.html

Problemi di salute per Berlusconi? Ricoverato da alcuni giorni al San Raffaele: controlli di routine

Problemi di salute per Berlusconi? Ricoverato da alcuni giorni al San Raffaele: controlli di routine

Potrebbero esserci ragioni di salute dietro la decisione del leader di Forza Italia di non rientrare a Roma nella fase cruciale dei negoziati per il Colle. 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T11:05+0100

2022-01-23T11:05+0100

2022-01-23T11:05+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/14691620_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_fc656e3dd0723097bac27e5d4c3fb0fd.jpg

Silvio Berlusconi è ricoverato da giovedì per alcuni controlli medici all'ospedale San Raffaele di Milano. Fonti di Forza Italia riferiscono che si tratta di un normale check up di routine, dopo il ricovero per Covid-19 dell'anno scorso. Proprio ieri Berlusconi si è formalmente ritirato dalla corsa per il Colle. Le ragioni di salute potrebbero stare dietro la scelta del Cavaliere di non rientrare a Roma in questa fase cruciale delle trattative per l'elezione del Presidente della Repubblica. Berlusconi non si è presentato al vertice del centrodestra di ieri, affidando la sua posizione ad una nota scritta. Nella lettera, letta dalla senatrice Licia Ronzulli in collegamento Zoom con gli altri leader della coalizione, ha rotto gli indugi, ritirando la sua candidatura per il Quirinale. L'ex premier ha spiegato di avere "deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale, chiedendo a quanti lo hanno proposto di rinunciare ad indicare il mio nome per la Presidenza della Repubblica".E su l'ex governatore della Bce ha aggiunto di considerare "necessario che il governo Draghi completi la sua opera fino alla fine della legislatura per dare attuazione al Pnrr, proseguendo il processo riformatore indispensabile che riguarda il fisco, la giustizia, la burocrazia".Nel messaggio inviato dal leader di Fi, l'ex premier ha auspicato che "il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni sappiano compiere questa scelta nel tempo più breve possibile e con un'ampia convergenza".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia