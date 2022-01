https://it.sputniknews.com/20220123/portogallo-oggi-il-voto-anticipato-per-le-elezioni-legislative-14728352.html

Portogallo, oggi il voto anticipato per le elezioni legislative

Accreditato dei favori del pronostico è il premier uscente, il socialista Antonio Costa. 23.01.2022, Sputnik Italia

Gli elettori portoghesi hanno iniziato a recarsi alle urne domenica mattina per partecipare ad una giornata di voto anticipato, organizzata a causa della crisi sanitaria, una settimana prima delle elezioni legislative in cui i socialisti al potere appaiono come favoriti.Tra i circa 315.000 elettori che si sono registrati per votare in anticipo, ma che possono farlo anche domenica prossima, c'è anche il Presidente del Consiglio uscente, il socialista Antonio Costa, che ha votato intorno alle 09:30 ora locale (le 10:30 in Italia) in un seggio di Porto.Si tratta delle terze elezioni indette in Portogallo dall'inizio della pandemia di Covid-19, determinate dallo stop della finanziaria 2022 da parte della sinistra radicale.Se le previsioni dei sondaggi saranno confermate, Antonio Costa dovrebbe vincere le elezioni ma senza ottenere la maggioranza assoluta a cui punta, come già accaduto nel 2019. Il Partito socialista è accreditato di quasi il 38% delle intenzioni di voto, contro poco più del 30% del principale partito di opposizione di centrodestra, il Partito socialdemocratico (PSD) dell'ex sindaco di Porto Rui Rio.Il partito di estrema destra Chega, entrato in Parlamento con un deputato nel 2019, raccoglierebbe invece quasi il 7% dei voti, appena davanti al blocco di sinistra e alla coalizione comunista-verde, le formazioni di sinistra radicale che hanno permesso ai socialisti di salire al potere nel 2015.

