Pennsylvania, scimmie da laboratorio si danno alla fuga dopo incidente stradale: tre abbattute

Pennsylvania, scimmie da laboratorio si danno alla fuga dopo incidente stradale: tre abbattute

Inizialmente era stata segnalata la fuga di quattro animali, mentre poi è stato confermato che solo tre esemplari erano riusciti ad allontanarsi. 23.01.2022, Sputnik Italia

Un camion che trasportava circa cento di scimmie dirette ad un laboratorio in Florida ha avuto un incidente in Pennsylvania e tre di loro sono riuscite a darsi, innescando una caccia da parte della polizia che ha lanciato un appello a non avvicinarsi agli animali. Il veicolo si è scontrato fortuitamente con un autocarro con cassone ribaltabile nei pressi di Danville, nello stato della Pennsylvania. Le tre scimmie sono state successivamente catturate, per poi essere soppresse, come riporta il sito di notizie locale WNEP citando i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.Intanto il dipartimento della Polizia di Stato della Pennsylvania ha pubblicato l'immagine di un primate appollaiato su un albero al bordo della Route 54. Le scimmie Cynomolgus, note anche come macachi dalla coda lunga, possono avere un prezzo che arriva fino ai $ 10.000 ciascuna e risultano particolarmente richieste nell'ambito della ricerca sul vaccino contro il coronavirus.

