Pedofilia, vescovo Camisasca: "Una trama contro Ratzinger da dentro la Chiesa"

Nei giorni scorsi il Papa emerito era stato accusato di aver coperto almeno 4 casi di pedofilia nel suo periodo da vescovo di Monaco di Baviera. 23.01.2022, Sputnik Italia

L'accusa rivolta al Papa emerito di aver coperto alcuni casi di pedofilia nel periodo in carica come arcivescovo di Monaco di Baviera "è una manovra contro Ratzinger e viene da dentro la Chiesa".Lo ha affermato monsignor Massimo Camisasca, fino a pochi giorni fa vescovo di Reggio Emilia.Il vescovo ha quindi evidenziato che fu proprio il cardinal Ratzinger tra i primi ad evidenziare la gravità e l'estensione numerica "di questi delitti".Il prelato si è quindi chiesto il motivo di "questo accanimento contro Ratzinger", individuando "l'unica ragione" in una certa "insofferenza dei settori liberal della Chiesa e della società".Nei giorni scorsi l'avvocato Martin Putsch, in un rapporto che descrive le accuse di pedofilia tra il 1945 e il 2019, ha messo in luce delle presunte negligenze da parte del Papa emerito nei suoi anni da Arcivescovo di Monaco.L’indagine, condotta dallo studio legale Westpfahl Spilker Wastl, su incarico, dal 2010, della stessa arcidiocesi di Monaco, guidata dal cardinale Reinhard Marx, ha messo in luce il fatto che in due dei casi si tratterebbe di religiosi i cui abusi erano stati documentati da tribunali statali.Ratzinger, da parte sua, ha presentato una memoria difensiva di oltre 80 pagine, in cui ha smentito tutte le accuse rivoltegli.

