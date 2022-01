https://it.sputniknews.com/20220123/paesi-bassi-polizia-scopre-passeggero-miracolosamente-vivo-nascosto-nella-ruota-di-un-aereo-14731002.html

Paesi Bassi, polizia scopre passeggero miracolosamente vivo nascosto nella ruota di un aereo

Paesi Bassi, polizia scopre passeggero miracolosamente vivo nascosto nella ruota di un aereo

L'uomo è stato trovato in condizioni definite stabili, nonostante un volo transcontinentale di circa 11 ore. 23.01.2022, Sputnik Italia

La polizia della città olandese di Amsterdam ha riferito di aver individuato in seguito a dei controlli la presenza di un passeggero clandestino nascosto nella ruota anteriore di un aereo cargo in arrivo dal Sud Africa.A riferirlo oggi è una portavoce delle forze dell'ordine della capitale olandese.Si ritiene che l'uomo, la cui identità non è ancora stata stabilita, si sia introdotto sul velivolo prima che lasciasse Johannesburg:A destare grande sorpresa il fatto che l'uomo, in condizioni a dir poco precarie, sia riuscito a sopravvivere ad un volo della durata di 11 ore, pari al tempo medio di volo tra Johannesburg e Amsterdam.Quello odierno è un caso raro, ma non unico, con precedenti tentativi da parte di passeggeri clandestini di giungere illegalmente in Olanda dal Kenya o dalla Nigeria.L'anno scorso, la polizia di frontiera aveva scoperto il corpo di un uomo nigeriano nel carrello di atterraggio di un aereo in arrivo all'aeroporto di Schiphol.

