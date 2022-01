https://it.sputniknews.com/20220123/ministero-esteri-russo-definisce-senza-senso-le-accuse-britanniche-su-leader-pro-mosca-in-ucraina-14727029.html

Ministero Esteri russo definisce "senza senso" le accuse britanniche su leader pro-Mosca in Ucraina

Il Regno Unito ha accusato la Russia di voler installare un presunto "leader filo-russo" in Ucraina, arrivando al punto di nominare cinque politici ucraini con... 23.01.2022, Sputnik Italia

Il ministero degli Esteri russo ha criticato le affermazioni diffuse nella serata di ieri dal Regno Unito secondo cui Mosca intenderebbe "installare una leadership filo-russa", definendole del tutto infondate.Una dichiarazione del ministero ha etichettato le accuse del Regno Unito come un altro sforzo delle nazioni occidentali per intensificare le tensioni nella regione, sottolineando che i cosiddetti risultati "esposti" sono "senza senso".La pubblicazione è arrivata poco dopo che l'Ufficio per gli affari esteri, il Commonwealth e lo sviluppo britannico ha accusato la Russia di voler insediare un "leader filo-russo".Murayev è nell'elenco delle persone soggette a sanzioni da parte della Federazione russa dal 25 dicembre 2018.L'ex politico e magnate delle telecomunicazioni ucraino, raggiunto dal Telegraph, ha detto di sentirsi "divertito" dalle accuse del Regno Unito.Il Regno Unito non ha allegato al proprio rapporto alcuna prova o dettaglio a sostegno della tesi secondo cui la Russia sarebbe intenzionata ad installare un presunto governo "filo-russo" in Ucraina, con il ministro degli Esteri di Londra Liz Truss che ha spiegato come l'intelligence sarebbe frutto di una "intuizione dei pensieri del Cremlino".Le tensioni in UcrainaLa Russia ha ripetutamente respinto le accuse dell'Occidente e dell'Ucraina di voler compiere "azioni aggressive", affermando che non minaccia nessuno e non attaccherà nessuno e che le dichiarazioni sull'"aggressione russa" sono usate come scusa per riposizionare un maggior equipaggiamento militare della NATO vicino ai confini russi.Il ministero degli Esteri russo ha reso noto in precedenza che le dichiarazioni occidentali sull'"aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi da essa sono sia ridicole che pericolose.Da parte sua, il viceministro del dicastero Sergey Ryabkov ha ribadito che la Russia non ha intenzione di intraprendere alcuna azione aggressiva nei confronti dell'Ucraina.

