https://it.sputniknews.com/20220123/migranti-papa-francesco-dolore-nel-vedere-i-morti-in-mare-perche-non-li-lasciano-sbarcare-14729744.html

Migranti, Papa Francesco: "Dolore nel vedere i morti in mare, perché non li lasciano sbarcare"

Migranti, Papa Francesco: "Dolore nel vedere i morti in mare, perché non li lasciano sbarcare"

L'Omelia del Santo Padre in occasione della messa della III Giornata della Parola di Dio, durante la quale ha conferito il ministero di Lettorato e Catechista... 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T12:41+0100

2022-01-23T12:41+0100

2022-01-23T13:12+0100

vaticano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/10366228_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9e20283a3cbee1362f751e59e02060f3.jpg

"Quanto dolore sentiamo nel vedere fratelli e sorelle nostri morire sul mare perché non li lasciano sbarcare. E questo, alcuni in nome di Dio!". Lo ha detto papa Francesco in un passaggio a braccio dell'omelia pronunciata stamane durante la messa nella Basilica di San Pietro. Lo rivela Gesù "inviato per andare incontro ai poveri, che siamo tutti noi, e liberarli. Non è venuto a consegnare un elenco di norme o ad officiare qualche cerimonia religiosa, ma è sceso sulle strade del mondo a incontrare l'umanità ferita, ad accarezzare i volti scavati dalla sofferenza, a risanare i cuori affranti, a liberarci dalle catene che ci imprigionano l'anima"Questa mattina Papa Francesco è entrato in processione nella Basilica di San Pietro per celebrare la terza messa in occasione della Giornata della Parola di Dio, celebrazione istituita proprio dal pontefice il 30 settembre 2019. La novità di questa terza edizione è che durante la messa il Papa ha conferito a uomini e donne laici provenienti da diversi Paesi del mondo il ministero del Lettorato e il ministero del Catechista, con un nuovo rito preparato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Accanto al Pontefice hanno concelebrato la liturgia dieci cardinali, dieci vescovi e 120 sacerdoti, tra cui l'arcivescovo Rino Fisichella e il vescovo Franz-Peter Tebartz-van Elst, rispettivamente presidente e delegato per la catechesi del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova evangelizzazionePer l'Ucraina una giornata di preghieraNel corso dell'Angelus il Papa ha quindi indetto una giornata di preghiera per la pace, che si svolgerà il prossimo 26 gennaio. Francesco si è detto preoccupato per la situazione in Ucraina e per le tensioni che rischiano di portare la guerra nel Continente europeo. Proprio per questo motivo, ha lanciato la proposta di unirsi per pregare affinché si possa raggiungere una soluzione pacifica delle controversie.

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaticano