Migranti, la Louise Michel sbarca 58 persone a Lampedusa

Migranti, la Louise Michel sbarca 58 persone a Lampedusa

La nave da giorni chiedeva di poter sbarcare le 58 persone riscattate dalle acque del Mar Mediterraneo. 23.01.2022, Sputnik Italia

Nelle prime ore del mattino sono terminate le operazioni di sbarco dei migranti a bordo dalla Louise Michel a Lampedusa.La nave finanziata dall'artista Banksy ha fatto scendere un totale di 58 migranti, tra cui anche 17 donne e 3 minori.Nei giorni scorsi per due donne in stato di gravidanza e i loro mariti era stata disposta un'evacuazione medica urgente e sulle unità della Guardia costiera avevano raggiunto l'isola.Ieri la nave Mar Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans ha ricevuto l'autorizzazione allo sbarco, che è terminato nella prima mattinata.Il porto di Lampedusa è stato assegnato a 142 dei 208 migranti a bordo, mentre gli altri hanno proseguito sino a Pozzallo (Ragusa), dove sono giunti in serata.

