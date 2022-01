https://it.sputniknews.com/20220123/messina-barbiere-si-offre-di-pagare-i-tamponi-rapidi-ai-suoi-clienti-senza-green-pass---video-14730628.html

Messina, barbiere si offre di pagare i tamponi rapidi ai suoi clienti senza green pass - Video

Messina, barbiere si offre di pagare i tamponi rapidi ai suoi clienti senza green pass - Video

Il barbiere Lilo Valeri offre i suoi servizi ai cittadini non vaccinati nel suo salone a Messina. 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T12:57+0100

2022-01-23T12:57+0100

2022-01-23T12:57+0100

multimedia

italia

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/14730589_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b6c41392eb50105d23d75c66cfefd6de.jpg

In solidarietà con coloro che non sono completamente vaccinati contro il Covid-19, Valeri ha deciso di pagare i test rapidi ai suoi clienti.Secondo Valeri le nuove restrizioni anti-Covid-19 hanno reso difficile tagliarsi i capelli per coloro che non sono stati vaccinati.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, italia, video, видео