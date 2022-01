https://it.sputniknews.com/20220123/marina-usa-trattiene-nave-iraniana-con-carico-destinato-ai-ribelli-houthi-dello-yemen-14730045.html

Marina USA trattiene nave iraniana con carico destinato ai ribelli Houthi dello Yemen

Marina USA trattiene nave iraniana con carico destinato ai ribelli Houthi dello Yemen

La Marina americana ha bloccato una nave nel Golfo di Oman con un carico destinato per i ribelli Houthi nello Yemen.

La Marina ha dichiarato in una dichiarazione che il suo cacciatorpediniere missilistico guidato, l'USS Cole, e le navi di pattuglia si erano fermate e perquisite una barca a vela iraniana che era in rotta verso lo Yemen colpito dalla guerra civileSecondo la dichiarazione, a bordo erano nascoste circa 40 tonnellate di fertilizzante a base di urea, noto per essere un ingrediente chiave negli ordigni esplosivi improvvisati fatti in casa. Le autorità iraniane non hanno ancora commentato la questione. La dichiarazione arriva dopo che il 15 gennaio i funzionari britannici hanno affermato che una nave della Royal Navy aveva catturato droghe illegali per un valore di circa $ 26 milioni nascosti su una barca che navigava attraverso il Golfo di Oman. La situazione in Yemen Lo scorso mese i militanti Houthi che il mese scorso hanno lanciato un massiccio attacco di missili e droni contro strutture militari e petrolifere in Arabia Saudita. Un portavoce del movimento ha affermato che una serie di droni e missili hanno preso di mira il Ministero della Difesa, l'aeroporto King Khalid, la base aerea di King Fahd a Taif e Aramco a Jeddah, nonché molti altri siti militari. Lo Yemen è devastato da un conflitto tra le forze governative guidate dal presidente Abdrabbuh Mansour Hadi e il movimento Houthi Ansar Allah da ormai quasi sette anni. La situazione si è ulteriormente complicata dopo che l'Arabia Saudita si è unita al conflitto a fianco del governo yemenita, lanciando operazioni aeree, terrestri e marittime contro il movimento Houthi.

