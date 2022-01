https://it.sputniknews.com/20220123/la-ue-studia-nuove-regole-di-viaggio-stop-ai-tamponi-vale-solo-lo-status-vaccinale-14733159.html

La Ue studia nuove regole di viaggio: stop ai tamponi, vale solo lo status vaccinale

La Ue studia nuove regole di viaggio: stop ai tamponi, vale solo lo status vaccinale

Le limitazioni si baseranno sullo status vaccinale, di guarigione o sui test. Il testo approvato dagli ambasciatori dei Paesi europei sarà discusso martedì. 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T22:50+0100

2022-01-23T22:50+0100

2022-01-23T22:50+0100

unione europea

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/849/84/8498480_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_f3f2e1ba36746a6cbc4da08331ea59d7.jpg

Superare le mappe del contagio e impostare una strategia per gli spostamenti dei viaggiatori che si basi sullo stato del certificato Covid.È questa l’impostazione messa nero su bianco dagli ambasciatori Ue nel testo della raccomandazione che verrà discusso nel Consiglio affari generali di martedì a Bruxelles.Un nuovo modello di gestione degli spostamenti in pandemia eliminando l'approccio delle "area geografica di provenienza dei viaggiatori", scrive El Pais che ha anticipato il contenuto del testo.Come si viaggerà in UePer spostarsi nei Paesi dell’Unione europea e per capire come e quando sottoporsi a test o quarantene, non conterà più la provenienza geografica, ma lo stato del proprio certificato Covid.Nel testo degli ambasciatori si conferma la validità a livello europeo del green pass, per nove mesi.La mappa dell’incidenza bisettimanale, redatta dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) e che finora ha determinato le possibilità di movimento in ciascuna regione, continuerà ad essere aggiornata settimanalmente, ma diventerà meramente informativa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

unione europea, coronavirus nel mondo