https://it.sputniknews.com/20220123/facebook-blocca-la-pagina-di-sputnik-in-arabo-un-esperto-meta-faccia-piu-attenzione-su-chiusure-14733014.html

Facebook blocca la pagina di Sputnik in arabo, un esperto: “Meta faccia più attenzione su chiusure”

Facebook blocca la pagina di Sputnik in arabo, un esperto: “Meta faccia più attenzione su chiusure”

Il responsabile della sede italiana di un’importante agenzia pubblicitaria commenta il provvedimento deciso dall’amministrazione del social network. 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T18:15+0100

2022-01-23T18:15+0100

2022-01-23T18:18+0100

facebook

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/14619711_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ce85c2009185bf939ac1dbf122e48955.jpg

Blocchi a volte troppo standardizzati, con feedback lenti ed elusivi dal centro di assistenza e con ripercussioni su aziende e contatti.Sono queste, in alcuni casi, le conseguenze degli stop imposti dall’amministrazione di Facebook a pagine di siti e imprese, bloccate per ragioni non sempre comprensibili come accaduto nel caso della pagina Facebook di Sputnik in arabo che da qualche giorno ha visto interdetta la pubblicazione dei suoi post.Secondo il responsabile della sede italiana di una importante agenzia di pubblicità internazionale che ha preferito restare anonimo parlando a Sputnik Italia, “Facebook / Meta essendo cresciuto come azienda, diventando focale come polo informativo e anche pubblicitario, dovrebbe prestare maggior attenzione alle chiusure delle pagine che spesso si ripercuotono su altre aziende e professionalità”.Mettersi “contro” le politiche del social network o delle ragioni per cui vengono spesso imposti blocchi a pagine e profili degli utenti “fa paura”, ha spiegato un social media manager senza voler rispondere nello specifico per commentare la notizia relativa allo stop a Sputnik arabic. No comment anche da parte di altri esperti del settore contattati.La pagina messa in pausa senza spiegazioniNei giorni scorsi, l’utilizzo del sistema di pubblicazione dei post della pagina di Fb di Sputnik in arabo è stato limitato "per motivi di sicurezza per alcuni giorni", secondo quanto ha detto l’amministrazione del social network.Sputnik Arabic si trova per la prima volta in una situazione simile: i materiali pubblicati sulla pagina non sono stati recentemente etichettati come in violazione degli Standard di Comunità di Facebook.

https://it.sputniknews.com/20220121/facebook-blocca-la-pagina-di-sputnik-in-arabo-vietata-la-pubblicazione-di-nuovi-post-14714539.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

facebook, sputnik