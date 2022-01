Export di armi, la Turchia venderà i droni d'attacco UAV Bayraktar TB2 a 16 paesi

Il Bayraktar TB2 ha volato con successo 420mila ore, sono stati firmati contratti per il loro acquisto con 16 paesi. Inoltre, è stato firmato il primo contratto di esportazione per l'UAV d'attacco Bayraktar Akıncı. Le consegne in base al contratto sono previste per il 2023, ha affermato Bayraktar in un'intervista "Anadolu" senza svelare di quali paesi si tratti.