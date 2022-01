https://it.sputniknews.com/20220123/enorme-asteroide-si-avvicina-alla-terra-e-piu-grande-di-due-statue-della-liberta-14732427.html

Enorme asteroide si avvicina alla Terra: è più grande di due statue della Libertà

Il corpo celeste è stato classificato dalla Nasa come Near Earth Object (NEO). Sfiorerà la Terrà alla velocità di 15.288 chilometri/h il 24 gennaio. 23.01.2022, Sputnik Italia

Un gigantesco asteroide si avvicina a tutta velocità alla Terra, ma senza alcun rischio di collisione. L'agenzia spaziale statunitense ha classificato XC62 del 2017 come "Near Earth Object" (NEO), che la NASA ritiene sia largo almeno 189 metri.Questo significa che il corpo celeste è grande almeno due volte la statua della Libertà. Gli scienziati della NASA stanno monitorando la roccia spaziale, che dovrebbe raggiungere il suo massimo avvicinamento alla Terra lunedì 24 gennaio, muovendosi a una velocità di 15.288 chilometri orari.La roccia spaziale dovrebbe passare ad una distanza di circa 7 milioni di chilometri dal nostro pianeta.Qualsiasi oggetto spaziale che si muova entro 4,65 milioni di miglia di distanza dalla Terra è considerato dagli scienziati come "potenzialmente pericoloso".Il mese scorso, i ricercatori della NASA hanno riferito che un asteroide delle "dimensioni del Big Ben" si sarebbe avvicinato all'orbita terrestre alla vigilia di Capodanno.

