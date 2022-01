https://it.sputniknews.com/20220123/covid-sileri-serve-un-alleggerimento-per-passare-da-emergenza-a-trattamento-ordinario-14731657.html

Covid, Sileri: "Serve un alleggerimento per passare da emergenza a trattamento ordinario"

Per poter "passare dall'emergenza" sanitaria ad un trattamento "ordinario" del Covid-19 si renderà necessario "un alleggerimento" al momento opportuno che possa rendere tale fase transitoria "più semplice"Lo ha affermato oggi ai microfoni di Domenica In su Rai1 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo SIieri, che si è detto favorevole ad "una programmazione in base ai dati".Secondo il sottosegretario, questa transizione non sarà però immediata e potrà richiedere "forse una decade.I casi caleranno, ma non dobbiamo far sì che il Green pass, utile, vada a schiacciare quella che è l'esigenza sanitaria, ha proseguito Sileri, che ha poi previsto ''oltre il calo dei contagi" anche quello "dei ricoverati e dei decessi".E proprio sull'utilità del certificato verde si è voluto soffermare Sileri, che riconosce al documento un ruolo importante nell'aver "portato tutti alla vaccinazione" e "alla terza dose".

