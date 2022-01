https://it.sputniknews.com/20220123/covid-ceo-di-pfizer-meglio-un-vaccino-annuale-piuttosto-che-richiami-ogni-sei-mesi-14730778.html

Covid, Ceo di Pfizer: meglio un vaccino annuale, piuttosto che richiami ogni sei mesi

Covid, Ceo di Pfizer: meglio un vaccino annuale, piuttosto che richiami ogni sei mesi

Pfizer punta a presentare la domanda per l'approvazione di un vaccino specifico contro Omicron già a marzo. 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T17:08+0100

2022-01-23T17:08+0100

2022-01-23T17:11+0100

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/13099290_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_2e13e3b62b91b339618f8854cd7336f2.jpg

Un vaccino annuale contro il Covid-19 è preferibile a frequenti dosi booster di richiamo. Lo ha dichiarato il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, in un'intervista a all'agenzia israeliana N12 News."Una volta all'anno è più facile convincere le persone a farlo. Per le persone è più facile da ricordare", ha affermato.La minore efficacia del vaccino nel prevenire la trasmissione di Omicron ha spinto molti governi ad ampliare il piano di vaccinazione con una o più dosi booster, mentre si pensa ad una somministrazione regolare dei richiami a distanza quattro o cinque mesi. Pfizer punta alla vaccinazione annuale, una situazione che Bourla ritiene ideale dal punto di vista della salute pubblica. Bourla ha annunciato che Pfizer potrebbe essere pronta già a marzo a presentare domanda agli enti regolatori per l'approvazione di un vaccino ridisegnato per Omicron. In caso di via libera sarà la prima revisione al vaccino autorizzato contro il Covid-19 nel novembre del 2020.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo