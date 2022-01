https://it.sputniknews.com/20220123/covid-bonaccini-autotest-patto-con-i-cittadini-per-snellire-il-sistema-14731356.html

Covid, Bonaccini: "Autotest patto con i cittadini per snellire il sistema"

Covid, Bonaccini: "Autotest patto con i cittadini per snellire il sistema"

Il nuovo sistema di autotest introdotto recentemente in Emilia Romagna è un patto con i cittadini, utile a far sì che il Paese non piombi in una pandemia... 23.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-23T15:22+0100

2022-01-23T15:22+0100

2022-01-23T15:25+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/10236690_0:189:1714:1153_1920x0_80_0_0_6cabce29a10f5e6e909aa4e40c90ac30.jpg

"Dobbiamo evitare come Paese che la pandemia sanitaria si trasformi in pandemia burocratica".Ad affermarlo ai microfoni di Domenica In su Raiuno è il governatore della Regione, Stefano Bonaccini:Secondo il presidente emiliano, l'autotest permette lo snellimento del sistema burocratico e evita che migliaia di persone che stanno bene restino a casa:Bonaccini ha quindi rammentato gli importanti numeri dalle vaccinazioni in Emilia-Romagna, dove oltre il 93,6% della popolazione sopra i 12 anni ha una dose, mentre il 91,5% ha completato il percorso vaccinale, con oltre la metà di essi che hanno già ricevuto il booster.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia